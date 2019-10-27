29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine skandal yasak!

CHP, Nevşehir'in merkezinde bulunan yaklaşık 1.5 kilometrelik caddede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapmak üzere Nevşehir Valiliği'nden izin istedi. Ancak, "Atatürk'e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşü" kamu düzenini bozacağı nedeniyle izin verilmedi.

ÖNCE İZİN SONRA RET

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez Sözcü'den Başak Kaya'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“CHP olarak 21 Ekim 2019'da Nevşehir Valiliği'ne gerekli izni almak için başvuruda bulunduk. Borsa Meydanı'nda yaklaşık 1.5 kilometrelik bir yürüyüşün sonunda Atatürk anıtına çelenk bırakarak tamamlayacaktık. Nevşehir'de böyle bir yürüyüş ilk kez olacaktı. Daha önce hiç yapılmadı.

Valilik önce "uygun gördük" diyerek izin verdi. Ancak daha sonra bir yazı daha göndererek bize "Kamu düzenini bozarsınız" diyerek izin vermedi.

Bu yürüyüşte parti bayrağı ya da pankart olmayacaktı. Afişlerle vatandaşımızı yürüyüşe davet ettik. Bin tane bayrak getirdik. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza evlerine asmaları için dağıtacaktık.

Sadece Türk bayrağı olacağını belirtmemize rağmen izin alamadık. Şimdi yürümeye kalksak coplar, biberleri gazları... Bizler CHP olarak her zaman yasalara uyduk. Bu yürüyüşü yapamayacağız ama bu tutumu anlamak mümkün değil.

Geçen yıl ki bayram kutlamalarında bayrak asılmadı. Biz de bu duruma tepki göstererek neden diye sorduk. Neden kutlama yapılmıyor dedik ama yanıt alamadık.”