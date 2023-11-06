5 büyükşehrin yerel seçim anketi sonucu açıklandı

Türkiye Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayıma geçmişken, ALF Araştırma, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Muğla ve Konya Büyükşehir Belediyeleri için yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı.

ALF Araştırma, 20 Ekim - 3 Kasım 2023 tarihleri arasında 14 bin 200 kişi ile CATI Araştırma yöntemiyle 30 büyükşehirde gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı. Ankette, katılımcılara, "Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Katılımcılara geçtiğimiz yerel seçimlerden bu yana belediye başkanının performansı, belediye hizmet kalitesi ve halkla iletişimine yönelik sorular soruldu ve en yüksek oranı alan 5 büyükşehir belediye başkanı şöyle sıralandı: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: Yüzde 57,6 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,4 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59,5 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: Yüzde 57,2 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay: Yüzde 57