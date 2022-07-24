6'lı masada iki parti birbirine girdi

6'lı masada yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ''Davutoğlu, 'Üç parti (Saadet, Gelecek ve Deva) deklarasyon yapalım' diye önerdi. Bir arkadaşımız bile desteklemedi'' dedi. Gelecek Partisi'nin kurucu isimlerinden biri olan Abdülkadir Baykay, ''En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir'' diyerek Babacan'a tepki gösterdi.

Türkiye, 2023'te gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken 6'lı masadan çıkacak olan aday ise kafalarda soru işareti olarak belirsizliğini koruyor. Bir taraftan da altılı masa içerisinde "ittifak içerisinde bir ittifak" belirsizliği söz konusu. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, aylar önce katıldığı bir programda "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" çıkışıyla gündeme gelmişti.

"6'LI MASADA BİRDEN ÇOK İTTİFAK OLABİLİR Mİ?" DİYE SORULDU

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün Halk TV'deki köşe yazısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a "Altılı masa birden çok ittifak oluşturabilir mi?" sorusunu sorduğunu belirtti.

BABACAN: DAVUTOĞLU TEKLİFTE BULUNDU, KABUL ETMEDİK

Babacan ise bu soruya, "Altılı masada hiç konuşmadık. Sayın Davutoğlu, 'Üç parti (Saadet, Gelecek ve Deva) deklarasyon yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir arkadaşımız bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" yanıtını verdi.

"EN BÜYÜK HATA, SİZİ ADAM YERİNE KOYUP BU TEKLİFİ GÖTÜRENLERDE"

Babacan'ın bu açıklamaları üzerine Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Baykay, sosyal medya hesabından ağır ifadeler kullandı. Paylaşımında Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi.

KILIÇDAROĞLU, "SAYGI DUYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Temel Karamollaoğlu'nun sözleriyle başlayan 'üçüncü ittifak' tartışmasıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu, aylar önce yaptığı bir açıklamada "Biz Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Temel Bey'in düşüncesi ittifaktan ayrılmak değil, ittifak içinde belli bir ittifak oluşturabilir yönünde. Saygı duyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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