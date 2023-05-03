81 ildeki son seçim anketi açıklandı

Kritik 14 Mayıs seçimlerine sadece 11 gün kala, ADA Araştırma, Nisan ayının son günlerinde 81 ilde gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala anket firmaları da harekete geçti. Peş peşe anket sonucu açıklayan firmalar en yakın tahmini yapabilmek için birbiriyle yarışmaya başladı.



Son olarak iktidara yakın ADA Araştırma, 81 ilde 3278 kişi ile 26-29 Nisan tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre partilerin oy oranları şöyle oldu:



AK Parti: %39,3

CHP: %26,9

HDP: %9,2

MHP: %8,8

İYİ Parti: %7,3

Memleket Partisi: %2,5

TİP: %2,4

Yeniden Refah: Yüzde 1,4

Diğer: %2,2



Ankette seçmene cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceği de soruldu. Anketin yanıtlarına göre adayların oy oranları şöyle:





Recep Tayyip Erdoğan: %48,9

Kemal Kılıçdaroğlu: %45,8

Muharrem İnce: %2,9

Sinan Oğan: %2,4