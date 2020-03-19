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  4. 19 Mart 2020 08:05

ABD'den Türkiye kararı! Konsosluk hizmetleri durduruldu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ''Son gelişmeler ışığında Türkiye'deki rutin konsolosluk hizmetleri durdurulmuştur'' açıklamasını yaptı.

ABD'den Türkiye kararı! Konsosluk hizmetleri durduruldu
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Son gelişmeler ışığında Türkiye’deki rutin konsolosluk hizmetleri, ikinci bire duyuruya kadar geçici olarak durdurulmuştur.

*Amerikan vatandaşlık hizmetleri Ankara ve İstanbul’da çalışmalarına devam edecektir.

*Sadece gerekli koşulları karşılayan kişilere yönelik olmak üzere acil/insani vize hizmetlerine Ankara ve İstanbul’da sınırlı olarak devam edilecektir.

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abd , konsolosluk , koronavirüs
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