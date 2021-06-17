Abdulkadir Selvi ''erken seçim'' için Devlet Bahçeli'yi işaret etti

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefet partilerince sıkça dile getirilen erken seçim çağrısıyla ilgili olarak erken seçimin anahtarının Bahçeli'nin elinde olduğunu, ancak onun da seçimlerin zamanında yapılmasını istediğini söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erken seçimin anahtarı Bahçeli’nin elinde' başlığıyla yayımlanan yazısında 'muhalefetin her gün erken seçim istemesiyle erken seçimin gelmeyeceğini' söyledi.

"Ancak bir kişi isterse erken seçim olur. Hemen Erdoğan dediğinizi duyar gibiyim ama değil" ifadesini kullanan Selvi, bu kişinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu söyledi.

Selvi, "Bu ülkede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istediği takdirde erken seçime gidilir. Türkiye 3 Kasım 2002 seçimlerine ve 18 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli tarafından götürüldü" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Bahçeli de 'Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır' dediğine göre erken seçim yok demektir. Bahçeli sadece erken seçim yok demiyor. Erken seçim isteyenleri ihanet cephesine yerleştiriyor."

Selvi, bu noktada Bahçeli'nin "Bu şahıs (Kılıçdaroğlu) hemen seçim diyor. PKK da seçim istiyor. FETÖ, yarın seçim olsun diye bekliyor. PYD/YPG de koroya katılmış, Kılıçdaroğlu’nun erken seçim talebini destekliyor. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş, şakşakçılık yapıyor, zillete refakat ediyor. İP, HDP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, TKP, TİP erken seçim hayali görüyor" şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

'İki yıl varken Erdoğan niçin seçime gitsin?'

Seçim kararı alındığında Cumhurbaşkanı'nın kalan süresinin de tamamlanmış sayılacağını belirten Selvi, "İki yıl varken Erdoğan niçin seçime gitsin? Muhalefet istedi diye erken seçim kararı alınamıyor. Ya Cumhurbaşkanı seçime götürecek ya da Meclis erken seçim kararı alacak. Muhalefetin sayısı ise erken seçim kararı almaya yetmiyor" diye yazdı. Selvi, yazısının devamında şunları kaydetti:

'Akşener erken seçim talebinin dozunu düşürdü'

"Kılıçdaroğlu, iktidarın sonbaharda seçimlere gideceği tahminini yaptı. Ama sonbaharda seçim yapılabilmesi için haziran ayında erken seçim kararının alınması gerekiyor. Görünen o ki Akşener gibi Kılıçdaroğlu’nun tahmini de doğru çıkmayacak. Ama Kılıçdaroğlu, 'Ben her yerde erken seçim isteyeceğim. Başka çarem kalmadı' noktasında.

Haziranda erken seçim olacağı tahmini doğru çıkmayan Meral Akşener ise erken seçim talebinin dozunu düşürdü. Akşener, 'Sen sandığı getireceksin, millet yetkiyi verecek, biz de gereğini yapacağız' demekle yetindi."

'Erdoğan'ın 2022 yılında meydanlara çıkması bekleniyor'

Bu konudaki yazısını bitirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin zamanında yapılması konusundaki ısrarının bilindiğini belirten Selvi, "Erdoğan’ın ekonomik iyileşmenin hissedilmeye başlanacağı 2022 yılında meydanlara çıkması bekleniyor. Erdoğan’ın 2022’yi seçimlere hazırlık, 2023’ü ise seçim yılı olarak planladığı söyleniyor" dedi.

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