Erdoğan düğmeye bastı! Önce kabine revizyonu, sonra erken seçim ardından da...

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, iktidar kulislerinde kabine değişikliğiyle ilgili aldığı kulis bilgilerini gündeme taşıdı. İddialara göre kabine revizyonu ile başlayacak süreçte, erken seçim de, çözüm süreci de masada... İşte ayrıntılar...

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, iktidar kulislerinde kabine değişikliğiyle ilgili konuşulanları yazdı.

Takan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Biraz daha sarayın ince kulislerine inelim;

Artık, yılan hikayesine dönen geniş çaplı kabine değişikliğine kesin gözle bakılıyor. Saraydaki hava, ”İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kesin gitti. NATO zirvesinden en kârlı çıkanlar, Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu oldu” şeklinde. Hulusi Akar’ın güçlendirilmiş ve geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirileceği beklentisi hakim.

Eğer iddialar doğru çıkarsa, bu Amerikan planlarının tıkır tıkır işleyeceği anlamına gelir. Bir de üstüne üstlük İçişleri Bakanlığı’na Kürt orijinli bir isim veya Efkan Ala veya onun ekolünden bir isim getirilirse “çözüm süreci” kaldığı yerden devam eder.

Ya sonra?..

Saray kaynaklarına göre; “2022 Haziran’da erken seçim olur”…

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