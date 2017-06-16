''Adalet Yürüyüşü''nde ikinci gün: Hedef 22 kilometre

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’da Güvenpark’tan başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün ikinci günü 08.00 itibariyle başladı. Adalet Yürüyüşü’nün 2. etabında Kılıçdaroğlu, yaklaşık olarak 22 kilometre yol yürüyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 2. günü bu sabah 08.00'de başladı. Ankara'nın KahramanKazan İlçesine doğru yürüyüşe geçen Kılıçdaroğlu'nu, iki bin kişiyle başladığı ikinci günde kendisi ellerinde Türk bayraklarıyla yol boyu vatandaşlar karşıladı. Yeni katılımcılarla birlikte yürüyüşçülerin sayısı yaklaşık 7 bini buldu.





YOĞUN GÜVENLİK

Polisin yoğun güvenlik önlemleri de devam ediyor. Kortejin önünde yer alan çevik kuvvet ekipleri yol üzerinde bekleyen herkesin üzerini arıyor. Ayrıca yol kenarlarındaki boş araçlarda da arama yapılıyor. Sol tarafta ise hem polis hem de parti araçlarıyla yürüyenlerin güvenliği sağlanıyor. Kortejin sorumluluğunu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba üstlenirken, yürüyüş düzenini ve sloganları denetliyor. Ana sloganı ise "Adalet" oluşturuyor.







AK Parti kurucularından olan ve partiyle yolları ayrılan Fatma Bostan Ünsal ile eşi Mazlumder'in eski başkanı, eski AK Parti Adıyaman Milletvekili Faruk Ünsal, Merve Kavakçı'nın eşi olan KHK ile üniversiteden ihraç edilen Prof. Cihangir İslam da yürüyüşe katıldı.

Fotoğraf: Hürriyet/Selahattin Sönmez

İLK MOLA SUSUZ KÖY'DE

Kılıçdaroğlu ilk molasını 5.5 kilometrelik yürüyüşün ardından Ankara çıkışında Susuz Köy yakınlarında verdi. Bir ağacın altında, sandalyede yaklaşık yarım saat dinlenen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.







Otoyol kavşağında Kılıçdaroğlu'nu vinçlere tutturulmuş, "Sen Anadolu'nun Kemalisin. Yalnız değilsin. Seninleyiz, peşindeyiz" yazılı devasa bir pankart karşıladı. Bu pankartı asan işçilerin ellerinde ise "Adalet" yazılı dövizler bulunuyordu.





DOKTOR VEKİLLER DE YÜRÜYOR

69 yaşındaki Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyenler arasında Doktor Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Mehmet Göker gibi isimler de bulunuyor. Ayrıca hem Kılıçdaroğlu hem de diğer yürüyüşçülerin olası sağlık sorunlarına karşın ambulans eşlik ediyor.









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