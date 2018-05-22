Ahmet Akın: ''İsrail ile ticarete 'devam' mı ?''

Milletvekili Akın, “AKP hükümetinin İsrail’e yaptırım uygulamamasının nedeni nedir?” diye sordu. Akın’ın soru önergesi şu şekilde;

Dünyanın gözleri önünde Gazze'de savunmasız insanlara doğrultulan namlular, tüm insanlığa doğrultulmuştur. ABD’nin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına karşı İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması kabul edilemez. Katliamda hayatını kaybeden 8 aylık Leyla bebek ve Filistin davasında daha önce iki bacağını kaybeden 29 yaşındaki Filistinli Fadi Ebu Salah’ın haklı mücadelesini tarih asla unutmayacaktır. Bu doğrultuda işgale karşı mecliste üç siyasi partinin ortak mutabakatıyla, İsrail yönetimi tüm insanlık adına şiddetle kınanmış, İsrail Büyükelçisi ülkesine yollanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından, İsrail'le yapılan anlaşmaların iptal edilmesi için verilen önerge AKP ve MHP oyları ile reddedilmişti. Bu konuyla ilgili olarak;

1) Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Yenikapı’daki Kudüs Mitinginin ertesi günü Ceyhan’dan İsrail’e petrol sevk edildiği ortaya çıkmıştır. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru mudur?

2) 2003- 2018 yılları arasında AKP hükümetleri ve İsrail arasında toplam kaç adet anlaşma imzalanmıştır? Bu anlaşmaların içeriği ve kapsamı nelerdir?

3) AKP hükümetinin İsrail’e yaptırım uygulamamasının nedeni nedir?

4) İsrail devleti ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutu nedir? İsrail devleti ile ticaret yapmaya devam edecek misiniz?