AK Parti ve MHP'nin ortak aday göstereceği şehirler açıklandı
MHP lideri Bahçeli, "Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" dedi.
Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım sürerken AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın yerel seçim stratejisi belli oldu.
Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak" dedi ve MHP ile AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehri açıkladı.
İki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini dile getiren Bahçeli, “Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak” ifadesini kullandı.
CHP ile İYİ Parti arasında olumsuzlukla sonuçlanan "yerel seçimlerde iş birliği" görüşmelerini de değerlendiren MHP lideri Bahçeli, "Mecburen CHP’yle irtibat kurdular. Arkasından da işbirliği teklifini reddettiler. Biz bu tiyatroları çok izledik, klişeleşmiş sözleri çok duyduk. İYİ Parti ile CHP arasında simbiyotik (iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları) bir ilişki var. İYİ Parti’nin kumanda odası CHP’dedir. CHP’ninki de HEDEP’tedir. Bazı İYİ Parti yöneticileri, kurumsal işbirliğini doğru bulmadıklarını, ama Yavaş ile İmamoğlu’nu ayıracaklarını ifade ediyorlardı. Bana kalırsa itiraf edilmemiş bir işbirliğini arka kapıda sürdürecekler. Hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararının siyasetin ve hayatın gerçekleriyle ters düştüğü açık. Çünkü İYİ Parti’nin mecali ve takati kalmadı. Günbegün eriyor, sona geliyor" dedi.
Bahçeli, CHP ile İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul özelinde işbirliği yapabileceğini de savundu.
İşte MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir:
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
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