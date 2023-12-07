AK Parti ve MHP'nin ortak aday göstereceği şehirler açıklandı

MHP lideri Bahçeli, "Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" dedi.

Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım sürerken AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın yerel seçim stratejisi belli oldu.

Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak" dedi ve MHP ile AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehri açıkladı.

İki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini dile getiren Bahçeli, “Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak” ifadesini kullandı.

CHP ile İYİ Parti arasında olumsuzlukla sonuçlanan "yerel seçimlerde iş birliği" görüşmelerini de değerlendiren MHP lideri Bahçeli, "Mecburen CHP’yle irtibat kurdular. Arkasından da işbirliği teklifini reddettiler. Biz bu tiyatroları çok izledik, klişeleşmiş sözleri çok duyduk. İYİ Parti ile CHP arasında simbiyotik (iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları) bir ilişki var. İYİ Parti’nin kumanda odası CHP’dedir. CHP’ninki de HEDEP’tedir. Bazı İYİ Parti yöneticileri, kurumsal işbirliğini doğru bulmadıklarını, ama Yavaş ile İmamoğlu’nu ayıracaklarını ifade ediyorlardı. Bana kalırsa itiraf edilmemiş bir işbirliğini arka kapıda sürdürecekler. Hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararının siyasetin ve hayatın gerçekleriyle ters düştüğü açık. Çünkü İYİ Parti’nin mecali ve takati kalmadı. Günbegün eriyor, sona geliyor" dedi.

Bahçeli, CHP ile İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul özelinde işbirliği yapabileceğini de savundu.

İşte MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir:

Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi