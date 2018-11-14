AK Parti'den ''3 dönem kuralı'' açıklaması !

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Üç dönem kuralı, büyük oranda uygulanacak. Belki istisnai anlamda bazı illerde bazı arkadaşlarımızın devam etmesi için bir karar alınabilir. Çok başarılı olan arkadaşların bir kısmının bir şekilde devam etmesi olabilir. Ama kural uygulanacaktır" dedi.

Kurtulmuş, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yerel seçimler için resmi takvimin sürdüğünü ve çalışmalara devam ettiklerini belirten Kurtulmuş, 18 Kasım'da bütün şehirlerde temayül yoklaması, ardından kamuoyu yoklamaları yapacaklarını söyledi. Sürecin sonunda her ilde aday tanıtım toplantıları gerçekleştirileceğini bildiren Kurtulmuş, "Bu seçim öyle herhangi bir şekilde ahbap çavuş ilişkisi ile 'benim arkadaşım, benim tanıdığım' şeklinde olmayacak. Gerçekten kamuoyunda karşılığı olan temiz ve ilkeli siyaseti benimsemiş, niteliği olan isimleri ortaya koymak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, üç dönem kuralının kamuoyu tarafından benimsendiğini ve AK Parti'yi reformcu bir parti kimliğine büründürdüğünü belirterek, "Üç dönem kuralı, büyük oranda uygulanacak. Belki istisnai anlamda bazı illerde bazı arkadaşlarımızın devam etmesi için bir karar alınabilir. Çok başarılı olan arkadaşların bir kısmının bir şekilde devam etmesi olabilir. Ama kural uygulanacaktır. Bunun esnetilmesi istisna olur." dedi.

CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim görüşmelerini nasıl değerlendirildiğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, AK Parti'nin diğer partilerin atacağı adımlara göre hareket etmediğinin altını çizdi.

"YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ"

Kurtulmuş, "Diğer partileri yakinen takip ediyoruz. Her seçim çevresiyle ilgili oradaki özel gelişmeleri de takip ediyoruz. Güçlü bir parti olmanın, siyaseti bilen bir parti olmanın bir avantajı var. 'Filanca parti ile filanca parti ittifak yaparsa, biz nasıl hareket ederiz?' Bizim gündemimizde bu yok. İttifakları ve rakiplerin bütün olası hareketlerini takip ederiz ama kendi kararımızı kendimiz veririz." diye konuştu.

Samsun'da bir imamın cami kürsüsünden AK Parti'den aday adaylığını açıklaması olayını da değerlendiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Her adayın kendisinden bir gücü olması lazım. Herkesin ortak ibadet yeri olan camimiz, hepimizin ortak değeri. Şu partiden ya da bu partiden olan insanlar buraya gidiyor. Orada vaazı, hutbeyi dinliyor. İmamın arkasında namaz kılıyor. Dolayısıyla herhangi bir partiden aday adaylığını düşünüyorsa, çıkarsın sırtındaki cübbesini, sarığını çıkarsın bir kenara koyarsın. Caminin dışına çıksın. Filanca partiden aday adayıyım desin. Ama bu şık bir davranış değildir. Bulunduğu partinin gücünü bir şekilde kullanarak, onun üzerinden aday adaylığı için bir pozisyon elde etme arayışı olarak yorumlarım. Hiçbir şekilde doğru bulmam."

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki durumuna ilişkin olarak, "Yerel seçimde ittifak önümüzdeki günlerin getireceği bir konudur." dedi.

"MAKSADINI AŞAN BİR İFADEDİR"

Öğrenci Andı davasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Danıştaya sunduğu temyiz dilekçesindeki "Türkler, kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur" ifadesini nasıl değerlendirdiği sorulan Kurtulmuş, "Maksadını aşan, ne dediği belli olmayan lüzumsuz bir ifadedir. Bu niye böyle bir gerekçenin içerisine konulmuş bu şekilde? Zaten ilgili kişiler görevden alınmış, gereken yapılmıştır." dedi.

CHP'nin, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı ikinci kez disipline sevk edilmesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, CHP'nin tutumunun siyasi bakımdan doğru olduğunu belirtti.

TÜRKİYE ABD İLİŞKİLERİ

Türkiye-ABD ilişkilerinin hatırlatılması üzerine, zaman zaman ilişkilerin gerildiğini belirten Kurtulmuş, Amerika'nın Türkiye'yi gözden çıkaramayacağını ve ABD'nin milli menfaatleri için bölgenin en istikrarlı devleti olan Türkiye ile hareket edip etmeme konusunda bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, Irak'ın işgaliyle bölgede istikrarın kaybolduğunun altını çizerek, "Bu bölgede, devletlerin belki yeniden küçülmesi, parçalanması bunun pratik uygulamalarından birisi 7 yıldır vekalet savaşlarının sürdüğü Suriye'dir. Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin, 3 PKK'lı teröristin başına ödül koymasına da değinen Kurtulmuş, "Kimseyi kandırmasınlar. PKK'nın liderlerinin başına ödül koyuyorsanız zaten onların nerede olduğunu biliyorsunuz, gidin alın." diye konuştu.

ABD İLE MÜNBİÇ'TE ORTAK DEVRİYE

Türkiye'nin başından beri Münbiç'in merkezindeki terör unsurlarını bölgeden çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Kurtulmuş, ABD'nin takvimi yaydığını ancak Türkiye'nin kararlılığını da gördüklerini belirtti.

Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik herhangi bir kara harekatı olup olmayacağına ilişkin soruyu da cevaplayan Kurtulmuş, kara harekatına gerek kalmadan Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarının temizlenmesini ümit ettiğini söyledi.

İdlib'e yönelik yapılan operasyon sonrası bölgede güvenliğin sağlandığını vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin İdlib'de gösterdiği kararlılığın, büyük bir katliamın önüne geçtiğine işaret etti.

ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASI

Amerika'da görülen Hakan Atilla davasının temyizde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bazıları, Trump'ın önümüzdeki günlerde konuşacağını ve ona göre şekilleneceğini söylüyorlar. Baştan beri siyasi bir dava olduğunu bilen bir ülke olarak konuşuyoruz. Bu siyasi bir davadır. Temyizin, verilen kararı da bozacağını ümit ediyoruz." dedi.