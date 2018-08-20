AK Parti'den ABD Büyükelçiliği'ne saldırı açıklaması !

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak 'Açık bir provokasyondur' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili yaptığı açıklamasında “Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler, devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Tabii ki yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur” dedi.

ABD Büyükelçiliği önünde silah sesleri !

SABAH SAATLERİNDE ATEŞ AÇILMIŞTI

Ankara ABD Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, güvenlik kulübesinin camına isabet etti.

Atatürk Bulvarı üzerinde, saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, aracın plakasını belirleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN TEŞEKKÜR

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Bu sabah erken saatlerde elçiliğimize yönelik bir 'güvenlik hadisesi' yaşanmıştır. Herhangi bir yaralanma yok ve detayları araştırıyoruz. Türk polisine hızlı destekleri için teşekkür ederiz."