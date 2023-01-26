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AK Parti'den Altılı masanın ortak bildirisine ilk tepki

AK Parti'den Altılı masanın ortak bildirisine ilk tepki
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AK Parti'den altılı masa toplantısı sonrası yayımlanan ortak bildiride, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını kabul etmeyeceğiz' açıklamasına tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 11'inci kez bir araya gelen altılı masa liderleri ortak bildiri yayımlamış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını kabul etmeyeceklerini bildirmişti. AK Parti'den söz konusu bildirideki ifadelere sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda altılı masa liderlerine tepki gösterdi.

"SEÇİM VE MAĞLUBİYET YAKLAŞTIKÇA KORKMAYA BAŞLADINIZ"
Hamza Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. 'Erdoğan'ı yeneceğiz' dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz.

Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız."

 NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 11'inci kez bir araya gelen altılı masa liderleri ortak bildiri yayımlamış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını kabul etmeyeceklerini bildirmişlerdi.

Türkiye'nin, "hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetildiği" savunulan ortak bildiride, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Etiketler ak parti bildiri tepki
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