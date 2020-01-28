  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 28 Ocak 2020 23:24

AK Parti'den ''Barış Planı''na ilk tepki !

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs açıklamasına Türkçe, Arapça ve İngilizce tepki gösterdi.

AK Parti'den ''Barış Planı''na ilk tepki !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili açıklamasına, yayımladığı Türkçe, İngilizce ve Arapça mesajla tepki gösterdi.
 
AK Parti'li Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki göstererek Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak paylaştığı mesajda,

"Hayır Trump! Kudüs; İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devletinin başkentidir" dedi.

Trump Orta Doğu'yu birbirine katacak planı açıkladı !Trump Orta Doğu'yu birbirine katacak planı açıkladı !

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kudüs , netanyahu , trump
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM