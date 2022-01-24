AK Parti'den kripto para açıklaması: ''Cumhurbaşkanımız talimat verdi''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kripto para düzenlemesiyle ilgili olarak ''Kripto paralar gibi doğrudan insanların hayatını etkileyen konuların ele alınması gerekiyor. Getirileri kadar ortaya çıkan tehditler de söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız hukuki altyapısının çalışılmasıyla ilgili de talimat vermiştir.'' dedi.

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bugün en kapsamlı değerlendirmelerden biri de, Ömer İleri başkanımızın gerçekleştirdiği sunum oldu. Metaverse kavramına kadar geniş çerçevede MYK'mız bu konuyu ele aldı. Dijitalin siyaseti diyoruz, dijital siyaset demiyoruz.

Dijitalle ilgili olarak bunu yakından takip etmemiz gerektiği gözüküyor. Geleneksel kurumlarla ilgili, mülkiyet tanımı ile ilgili yeni boyutların açıldığını, yeni tehditlerin güçlü şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Metaverse kavramının insan, toplum hayatına yönelik etkileri ortaya koyuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yakın zamanda bir forum düzenlenecek. Teknolojik, felsefi, ekonomik boyutları kapsamlı şekilde ele alınacak.

KRİPTO PARALAR

Kripto paralar gibi doğrudan insanların hayatını etkileyen konuların ele alınması gerekiyor. Getirileri kadar ortaya çıkan tehditler de sözkonusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız hukuki altyapısının çalışılmasıyla ilgili de talimat vermiştir. 'Net Konuşalım'da çıkan veriler şunu gösteriyor; genç kardeşlerimiz uzay konusuna büyük ilgi duyuyor. AK Parti, görünen ve gmrünmeyen pek çok devrimi gerçekleştirmiştir. Dijital yollar ve altyapı, Türkiye'yi bu konuda önemli oyunculardan biri haline getirmiştir. 'Net Konuşalım' toplantıları bütün illerde yaygınlaşarak devam edecektir.

Verilen teşvikler sayesinde TÜBİTAK ve kadın girişimciler başta olmak üzere yeni iş girişimlerine imza atıldığını görüyoruz. Pek çok alanda ülkemizin üretimci hale gelmesindeki dönüşüm dijital alanda da gerçekleştirilmiştir. Genç kardeşlerimizin gösterdiği bu ilgi, önümüzdeki dönemde meyvelerini verecektir. MYK'da hemen hemen büyük bölümünü bunu ayırdık.

KILIÇDAROĞLU'NUN İKLİM BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerinden birinin İklim Bakanlığı kurulması olacağını söylemişti. Hadi mesela siyasette dil sürçmesi ve unutkanlık olabiliyor ama hazırlık yapılmış bir toplantıda bundan bahsedilmesi şaşırtıcı olmuştur. İklim Bakanlığı Türkiye'de kurulmuştur. İklim değişikliğinden tutun da çeşitli alanlara kadar birçok gelişme de sağlanmıştır.