AK Partili belediye başkanı zimmetten tutuklandı

Mutlu’nun 2009 yılında yapılan 141 gün süren müfettiş incelemesinde zimmet suçu işlediği ortaya çıkmıştı.

Mutlu’ya mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezası verildi. Kararın ardından Musa Mutlu evinden alınarak Mersin adliyesine götürüdü. Yapılan işlemlerin ardından Eski Belediye Başkanı Musa Mutlu Mersin cezaevine gönderildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan AK Partili Musa Mutlu ve mevcut tahsilat şefi Hüseyni Arıcı’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Musa Mutlu ile Hüseyin Arıcı, ‘zimmet’ iddiasıyla tutuklanmıştı.Bir süre cezaevinde kalan Mutlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.