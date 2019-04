AK Partili belediye başkanının ilk icraatı işten çıkarma oldu

31 Mart yerel seçimlerinde Bozdoğan Belediye başkanlığını kazanan AKP’li Altıntaş’ın ilk icraatın yıllardır kadrolu olarak çalışan Belediye işçilerini işten çıkarmak olduğu kaydedildi. Belediye başkanının işten çıkarmalar için belediyenin borcunu gerekçe gösterdiği ifade edildi.

BOZDOĞAN’DA İŞÇİLER ENDİŞELİ

Bozdoğan Belediyesi’ne bağlı Bozbel A.Ş’de kadrolu çalışan 88 işçinin işlerine dün itibarı ile son verildi. İşten çıkarmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve sayının 172’yi bulabileceği ifade edildi. Toplam 260 işçiden 172’sinin işten çıkartılmasının asıl gerekçesinin ise, AK Partili Altıntaş’ın kendisine destek veren partililerini ve yakınlarını İŞKUR üzerinden işe almak olduğu öne sürüldü. Belediye’de örgütlü Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin de Bozdoğan’a gelerek görüşmeler yürüttüğü ve işten çıkarmaları önlemeye çalıştığı öğrenildi. Bozdoğan Belediyesi’nde işçiler dün işten çıkarmaları protesto için toplanarak tepki gösterdi.

“İŞÇİLERİN YANINDAYIZ”

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır’da, SGK müfettişlerini ve İçişleri Bakanlığı yetkililerini ‘hukuksuzlukları’ tespit etmeleri için göreve davet etti.

Bozdoğan Belediye Başkanı olarak seçilen Ufuk Altıntaş’ın 172 işçinin işine son verme hazırlığında olduğunu öğrendiklerini ve dün de 88 işçinin işlerine son verildiğini belirten Ali Çankır, “CHP örgütleri olarak esefle kınıyoruz. Alın teri ile işini yapan her yurttaşımızın her an yanında olacağız” dedi.

İşten çıkarmalarla yakından ilgilenen Ali Çankır şunları söyledi:

“Çalışan, üreten kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını seçim öncesi belirtenler sözlerini yutmakla kalmamış, vicdanlarda derin yaralar açmışlardır. Biz bu işin takipçisiyiz. AKP zihniyeti, yine bilindik kin ve nefret söylemi ile toplumu yerel yönetimler üzerinden ayrıştırmaktadır. Kamu vicdanı rahat edene kadar bizler mücadelemizi sürdüreceğiz. Değişen belediyelerde üst kadrolaşmayı ön görebilirsiniz. Ancak 172 işçinin ve çocuklarının ekmeğiyle hangi bahane ile hangi vicdanla oynayacaksınız kamuoyuna açıklamak zorundasınız. Yaptım, oldu diyerek bunu uygulayamazsınız.”

Ufuk Altıntaş’ın koltuğa oturduğu ilk günden beri açıkça suç işlediğini kaydeden Çankır, “Kendisi ve avenesi zücaciye dükkânına giren fil gibidir. SGK müfettişlerini ve İçişleri Bakanlığı yetkililerini bu hukuksuz uygulamaları tespit etmeleri açısından göreve davet ediyorum. Yoksa Bozdoğan ve Aydınımız için çok geç olabilir” dedi.