AK Partili belediye dubleks ev sahibine bile yemek yardımı yapmış

Gerze Belediye Başkanlığı görevini CHP’li Osman Belovacıklı’dan devralan AK Partili Cevat Şensoy, belediyenin yaklaşık otuz vatandaşa verdiği yemek yardımını kesilmesiyle ilgili açıklama yaptı. İlçede tepkiyle karşılanan bu olayın ardından belediyenin resmi internet sayfasından bir açıklama yapan Başkan Şensoy, olayın doğru bir şekilde yansıtılmadığını ileri sürdü.

“GEÇİCİ BİR SÜRE KESİLDİ”

Yemeklerin dağıtımına geçici bir süre ara verildiğini belirten Şensoy; “Hassasiyetle belirtmek isterim ki, yaşlılarımıza verilen yemeklerde ki kesilme geçici bir süredir. Bu kararı almamızda ki asıl sebep ise yıllardan beri dağıtılan yemeklerin gerçekten muhtaç olan kişilere değil de, mal mülk sahibi olan insanlara verilmesidir” açıklamasında bulundu.

YEMEK YARDIMI ALAN KİŞİNİN DUBLEKS EVİ VARMIŞ

Yemek yardımının kesildiğini ileri süren kişi hakkında da bilgi veren Başkan Şensoy, “Özellikle belirtmek isterim ki; ismi geçen şahıs bir siyasi parti üyesi olup, 313 m² arsada 1/4 hisse sahibi, dubleks ev sahibi ve emekli maaşı olan bir vatandaştır. Belediyemiz tarafından yaşlılarımıza verilen yemek yardımını geçici süre dondurduk. Planımız ise gerçekten ihtiyaç sahibi olan, parası ve gayrimenkulü olmayan gerçek ihtiyaç sahiplerine bu desteği sağlamaktır” diye konuştu.

Belediye Başkanı Şensoy, yemek yardımlarının kesildiğini dile getiren 82 yaşındaki Berrin A’ya ait olduğu ileri sürülen evin fotoğrafını da açıklamasının altına ekledi.



