AK Partili belediyenin ''Ensar'' sevdası bitmiyor

Aşgın, 2013-2016 yıllarında Çorum Ensar Vakfı Şube Başkanlığı yapmış, bu görevi o dönem Çorum Kredi Yurtlar Kurumu olan Erol Kavuncu’ya devretmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Seyfettin Mete'nin haberine göre Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Erol Kavuncu’nun AK Parti’den milletvekili olmasıyla birlikte gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Abdurrahman Çırak Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı olarak seçilmişti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın da Ensar Vakfı Çorum Şubesi yönetiminde görev aldığı belirtildi.



