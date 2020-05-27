  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 27 Mayıs 2020 08:26

AK Partili belediyenin ''Ensar'' sevdası bitmiyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın, daha önce başkanlığını yaptığı Ensar Vakfı Çorum Şubesi yönetiminde yer almaya devam ettiği ortaya çıktı.

AK Partili belediyenin ''Ensar'' sevdası bitmiyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Aşgın, 2013-2016 yıllarında Çorum Ensar Vakfı Şube Başkanlığı yapmış, bu görevi o dönem Çorum Kredi Yurtlar Kurumu olan Erol Kavuncu’ya devretmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Seyfettin Mete'nin haberine göre Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Erol Kavuncu’nun AK Parti’den milletvekili olmasıyla birlikte gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Abdurrahman Çırak Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı olarak seçilmişti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın da Ensar Vakfı Çorum Şubesi yönetiminde görev aldığı belirtildi.
 
 

Cumhuriyet

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ak parti , ensar , Halil İbrahim Aşgın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM