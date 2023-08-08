AK Partili isim Mansur Yavaş'a meydan okudu

Artık 1 yıldan az bir süre kalan ve Mart ayında yapılacak olan 2024 yerel seçimleri öncesinde AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a meydan okuyarak "Anketler Ankara'yı kazandığımı gösteriyor" dedi.

Yerel seçimler öncesi özellikle büyükşehirlerde hangi isimlerin aday gösterileceği merak edilirken, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması durumunda aday olabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Altınok "Cumhurbaşkanımız, partimiz ve Cumhur İttifakı'nın oluru olursa tabiki göreve talibiz" diye konuştu. İlk olarak 1994 yılında Keçiören'de seçimi kazanan ve 20 yıldır görevde olduğunu belirten Altınok her kesimden oy aldığını savundu.

Aday olması halinde Ankara'da her kesimden oy alacağını söyleyen Altınok, "Sayın Mansur Yavaş karşısında kazanacağıma inanıyorum. Yaptırdığımız anketlere göre aday olmamız halinde ABB Başkanlığını kazanıyoruz. Anketler kazandığımı gösteriyor" diye konuştu.



"Ankara için adaylığın konuşulduğu her ortamda bir Altınok ismi var" diyen Altınok henüz partiden ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise olası adaylığıyla ilgili kendisine ulaşan bir bilginin olmadığını söyledi.