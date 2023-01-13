AK Partili isim partisinin oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı bir televizyon programında partisinin oy oranını açıkladı.

Genel seçimler yaklaşırken partilerin masalarında olan anket çalışmalarında da yoğunluk sürüyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat'la Gece Görüşü programına katıldı. Şen, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını açıkladı.

"AK Parti'nin oy oranı yüzde 41-42"

AK Parti'nin yüzde 41-42'lik bir oy oranına sahip olduğunu söyleyen Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına yüzde 52'yi garantilediğini belirtti.

Temmuzdan beri yükselen oy oranlarına dikkat çeken Mustafa Şen, anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan tek başına yüzde 52'yi garantiliyor"

AK Partili Mustafa Şen'in konuya ilişkin sözleri şöyle:

"AK Parti yüzde 41-42 gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına yüzde 52'yi garantiliyor. Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var. Temmuzdan beri oy oranı yükseliyor. Kaizen yapıyoruz. Adım adım yükseliyor. Böyle bir durumda Cumhur İttifakı'nın Meclis'te azınlığa düşmek ya da seçimin tekrarlanması gibi bir durumu söz konusu değil.

Her aday adayı, kendisini aday olarak görür. Bu öz saygının gerekliliğidir. Ama oradaki mertebeyi iyi ayarlamak lazım. Anketlerde Cumhurbaşkanımızın 3-4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada ise Kılıçdaroğlu var."