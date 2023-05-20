AK Partili Kurtulmuş'tan oy oranı itirafı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık'ın konuğu olduğu Az Önce Konuştum adlı programda AK Parti'nin büyükşehirlerdeki oy oranıyla ilgili bir itirafta bulundu.

TV100 ekranlarında yayınlanan ve gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a katılan Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesi durumunda Kurtulmuş'un kabinde yer alacağı kulis bilgisini paylaştı. Işık, "Önümüzdeki dönem yerel seçime gidiyoruz. Bu seçim bitiyor bu sefer yerel seçime başlıyoruz. Sizin işini çok yoğun olacak ama biz muhtemelen sizi, ben birazcık bu işlerde istihbaratı sağlam bir gazeteciyimdir. Sizi, muhtemelen Bakanlar Kurulu'nda da bir görevinizden dolayı ağırlıyor olacağız. Çok fazla konuşuluyor, sizin isminiz de konuşuluyor. Eğer Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kazanırsa sizin de kabinede yer alacağınıza yönelik çok ciddi kulisler var. Ama yerel seçimlere de gidiyoruz, bu seçimlerde büyükşehirlerde muhalefetin oyları hala ciddi anlamda yüksek. İstanbul ve Ankara'da hala birinci parti hala." dedi.

Bakanlık kulisi konusunda sessiz kalan Kurtulmuş, büyükşehirdeki durum konusunda 'doğru' yanıtını verdi.

Işık, Kurtulmuş'a yerel seçim stratejilerinin ne olacağını sordu. Kurtulmuş şunları söyledi:

Siyasette bir tek gücümüz oldu; milletin gücü. Biz onun için her seçimi bitirdiğimizde ertesi gün bütün dosyalarımızı önümüze koyarız nerede ne hata var, nerede eksik yaptık bunları gözden geçiririz.

Arkadaşlarımız bu seçimlerde tek tek sandık sandık çalıştılar. AK Parti'ye oy vermeyen sandıklarda o ailelere ziyaretler, ikna etme ziyaretleri..

İstanbul, Ankara ve başka şehirlerde muhalefet bloğu önde görülüyor. Bu bize yakışmaz. Önümüzdeki martta yapacağımız bir yerel seçim var. İstanbul'da ve diğer ilçelerde zayıf ve kuvvetleri taraflarımızı gözden geçireceğiz. Tedbirlerimizi almaya çalışacağız.