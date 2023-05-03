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AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı

AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde AK Partili meclis üyesi Şükrü Erhal, motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Sancak 2'nci Sokak’taki bir çocuk parkında dün akşam saatlerinde AK Partili belediye meclis üyesi silahlı saldırıya uğradı. Eşi ve çocuğuyla parkta bulunan AK Parti'li belediye meclis üyesi Şükrü Erhal'a, motosikletle gelen kişi tabanca ile ateş etti. Şükrü Erhal, bacaklarına isabet 3 mermi ile yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Erhal, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Erhal, taburcu edildi.

Polis, motosikletle olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Etiketler Çorlu belediye meclis üye
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