AK Partili milletvekilinden Bakan Koca'ya sert eleştiri

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Urfa’da sağlığın iyi yönetilmediğini belirterek, “Bunu 2 yıldan beri sayın Bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım” dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Urfa’da sağlık sisteminde yaşanan problemlerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sitem eden Fakıbaba, kentte sağlığın iyi yönetilmediğini ve bunu 2 yıldır Bakan Koca’ya anlatmaya çalıştığını belirtti.

Aynı zamanda bir doktor olan Fakıbaba, tweetinde şu ifadeleri kullandı:

“Eski bir Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak Şanlıurfa'da Sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum. Bunu 2 yıldan beri sayın Bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım. Bu sefer sayın Bakanımızın Şanlıurfa'daki Sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum.”

BAKANLIK YAPMIŞTI

2004-2014 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanı olan Fakıbaba, 2017-2018 yılları arasında da Başbakan Binali Yıldırım’ın hükümetinde Tarım ve Orman Bakanlığı görevinde bulunmuştu.