AK Partili Ömer Çelik'ten af açıklaması

AK Parti MYK Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Çelik, af tartışmaları için "Gündemimizde bu konu yok. Pozisyonumuzu koruyoruz. Gündemde af yok. İzliyoruz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısı 3 saatin ardından sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yapıyor.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Geldiğimiz dönemde şehir siyaseti önemli bir hale geliyor. Götürülen hizmetin hem şehirlerin altyapısını düzeltmek hem şehirlerin yaşanabilir olması açısından önemli. Cumhurbaşkanımız yatay mimariye önem veriyor. Bunu takip ediyoruz. Millet bahçelerinin, millet kıraathanelerinin yapılması yeni hizmetler olarak hayata geçirilmesini takip ediyoruz. Raporlar burada kalmıyor. İlgili başkanlarımız bunu incelemeye devam edecekler. Yerel seçimleri güçlü bir biçimde gündeme almış bulunuyoruz."

"Malazgirt zaferi'nin yıl dönümü ile ilgili çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye'nin geleceğe bakarken tarihi bir perspektife sahip olması önemli. Büyük Taarruz'un da yıl dönümüydü. Bundan sonra da tarihin önemli noktaları, dönüm noktaları zincir şekilde değerlendirilmeye çalışılacak. Bu zaferlerin diri tutulması önemli. 30 Ağustos'u kutlayacağız. Şimdiden kutlu olsun."

MHP'NİN AF ÖNERİSİ GÜNDEME GELECEK Mİ?

Bir değişiklik yok... Gündemimizde bu konu yok. Kurullarımızda bir değerlendirme olmadı.