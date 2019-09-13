AK Partili siyasetçiden vatandaşa yine hakaret !

AK Partili Sinop il genel meclis üyesi Erkan Örnek, kendi sosyal medya hesabından yaptığı “ERDOĞAN’IN 16 YILLIK JESTİ” başlıklı paylaşımında, vatandaşlara "nankörler" yakıştırması yaptı.

AK Partili Örnek’in bu paylaşımına vatandaşlar sert tepki gösterdi.Örnek yaptığı paylaşımında Erdoğan’ın 2003 yılından beri okullarda ücretsiz okul kitapları dağıttırdığını ve bunu yaparken de “…HEM DE NANKÖR AİLE-ŞÜKREDEN AİLE AYRIMI YAPMADAN” diye belirtmesi büyük tepki çekti.

Halksesi’nden Mete Çağdaş’ın haberine göre, AK Parti’li il genel meclis üyesinin yaptığı paylaşımın altına yorumda bulunan Hüseyin Özcan isimli vatandaş “Sayın Erkan Örnek nankör aile ne demek? Kimse kendi parası ile bir şey dağıtmıyor. Herkes AK Parti’ye oy vermek mecburiyetinde değil. Devletin vatandaşlardan topladığı vergilerle yapılan yardım. Kimse kimseye babasının parasını dağıtmıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.