AK Partili Tamer, Fetullah Gülen ile fotoğrafını böyle savundu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin bugün TBMM'de yapacağı açıklama öncesi, Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret eden 12 AK Parti Milletvekili ile ilgili tartışma yeniden gündeme geldi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 2012 yılında ABD'de terör örgütü lideri Gülen'i ziyaret eden 12 partiliden biri olan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri'de katıldığı yerel bir TV kanalında "Bizi Meclis Amerika'daki Türk günlerine gönderdi" dedi. Bu konu daha önce de tartışma konusu olmuş, milletvekilleri ABD'deki Türk günü etkinlikleri ve yürüyüşüne katılmak için TBMM tarafından görevlendirilmişti. Ancak milletvekilleri bu programdan sonra ayrı bir program yaparak Pensilvanya'ya geçip, Fetullah Gülen ile görüşmüşlerdi.

Tamer ayrıca, "Yıl 2012 daha ortada hiçbir şey yok" dedi ve Gülen ile görüşmeye giden vekilleri anımsatarak "Bayram Özçelik halen milletvekili Vedat Demiröz, Genel Başkan yardımcısı Osman Ören milletvekili. İlknur İnceöz şu anda milletvekili ve bu konudan sonra grup başkanvekilliği yaptı. 12 Nisan 2012'de ne FETÖ var ne olaylar var ne 17-25 var. Bizi Meclis, Amerika'daki Türk günlerine gönderdi" diye konuştu.