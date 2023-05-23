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Akşener açıkladı: Millet İttifakı Özdağ'ın şartlarını kabul edecek mi?

Akşener açıkladı: Millet İttifakı Özdağ'ın şartlarını kabul edecek mi?
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme hakkında açıklamada bulundu.

Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme hakkında açıklama yaptı.

Gazetecilerin konu hakkındaki sorusunu yanıtlayan Akşener, "Mutabakat metni henüz gelmedi, her ikisi muhtemelen fikirlerini birleştirdikten sonra iletilecektir. Geldiği zaman fikrimi söylerim ama tekrar söylüyorum. Sayın Özdağ'ın sığınmacılar, Anayasa'nın 4 maddesi konusunda Millet İttifakı'nın bileşenlerinin bir itirazı yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim" diye konuştu.

Etiketler akşener meral akşener ümit özdağ metin anlaşma
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