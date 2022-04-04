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  4. Akşener'den çok net yanıt: İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

Akşener'den çok net yanıt: İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

Akşener'den çok net yanıt: İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Akşener'in açıklamaların satırbaşları;

Seçimlerde 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ÇIKIŞI
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili 'hayır olmaz' diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız.

SİSTEM ELEŞTİRİSİ
Tek adam sistemi, ucube bir sistemdir. Bu ülkede müthiş bir liyakat var. Bu sistem halk tarafından seçildi denendi ama olmadığını gördük. Bir kişinin tüm ülkeyi yönetme ihtimali yok.

Bu ucube sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz. Sistemin bozukluğu tek bir ismin özelinde değildir. Sistemde değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Sistemdeki temel sıkıntı her şeyin tek bir kişiye sorulması. Kim olursa olsun yetkilerin hepsi tek bir kişide olmamalı.

HDP AÇIKLAMASI
Çok açık söyleyeyim HDP ile biz masada değiliz. Bunu HDP de söylüyor zaten. O masada HDP olsa biz olmayız.

ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI
Ekonomi iyi olsa yaparlar. Seçim yasası geçti. Ekonomi çok kötü olduğu için erken seçim olabileceğini düşünmüyorum.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Derhal ve derhal asgari ücretin gelen zamlara göre güncellenmesi gerekiyor. Bakın, enflasyon yüzde 61.

Etiketler akşener imamoğlu
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