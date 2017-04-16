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  1. 16 Nisan 2017 14:29

Ali Bayramoğlu'na saldırı

Referandumda 'hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu okulda 30 kişilik grubun saldırısına uğradı.

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Yeni Şafak gazetesinde son dönemde AK Parti'ye muhalif yazılar kaleme alan Ali Bayramoğlu'nun yazılarına son verilmişti.

Referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını açıklayan eski Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, oy kullandıktan sonra yaklaşık 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Aydınlık'ın haberine göre, İstanbul Gayrettepe'deki Şair Nedim İlköğretim Okulu'na oyunu kullanmak için gelen hükümete yakın eski Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu, AKP'li olduğu iddia edilen bir grubun sözlü saldırısına uğradı. Tartışma büyüyünce kalabalık grup Bayramoğlu'na saldırdı. Saat 12.50 sularında yaşanan olay sonrası Bayramoğlu bölgeden uzaklaştı. 

Bianet raportörü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu’nun telefonda ulaştığı Bayramoğlu, “AK Partili bir grubun saldırısına uğradım, yumruklar yedim” dedi.

Yetkilileri aradığını ifade eden Bayramoğlu, olay yerine polislerin gelmesini beklediğini ifade etti.

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