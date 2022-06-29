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Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için anlaşan 6 partinin 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayını belirlediği öğrenildi. İşte muhalefetin adayını açıklayacağı tarih.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in bugünkü köşesinde aktardığına göre Akşener'in ev sahipliğinde yapılacak beşinci toplantının temel gündemini “aday” mevzusu oluşturacak. Liderlerin o gün "ortak aday" konusunu netleştirmesi bekleniyor.

 Zeyrek, yazısında 3 Temmuz'da gerçekleşecek altılı zirve ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı. Buna göre, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını 29 Ekim'de açıklaması bekleniyor.

Zeyrek'in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun yapılacak beşinci toplantıya son dönemde yaptırdığı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarından oluşan bir raporla katılması bekleniyor. "Edindiğim bilgiye göre o raporda, Meral Akşener'in sıkça ifade ettiği “13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak” görüşünü destekleyen sonuçlar yer alıyor." diyen Zeyrek, "Rapordaki bütün göstergeler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aday olacağı bir seçimi, her durumda kaybedeceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek'in Sözcü gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler deniz zeyrek 6'lı masa aday 29 ekim cumhurbaşkanı adayı 2023 seçimleri
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