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  4. Ankara'da sıcak gelişme: Akşener kararını verdi !

Ankara'da sıcak gelişme: Akşener kararını verdi !

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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in bugün gerçekleştirilecek Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert açıklamalarla altılı masayı terk etmesinin ardından, İYİ Parti'den bir adım daha geldi.

İYİ Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun, bugün saat 14.45'te İYİ Parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Parti Sözcümüz ve Genel Başkan Başdanışmanımız Sayın Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 6 Mart Pazartesi (bugün) 14.45'te ülke gündemine ilişkin partimizin görüşlerini açıklayacak. Açıklamayı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."

AKŞENER GENEL MERKEZ'DE

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantısı parti genel merkezi ek binasında başladı.

AKŞENER KARARINI VERDİ

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in bugün gerçekleştirilecek Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını duyurdu.

 KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Akşener'in masayı terk etmesinin ardından beş parti olarak devam eden Millet İttifakı bugün bir araya gelecek.

Toplantının ardından saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor.

Etiketler Prof. Dr. Kürşad Zorlu Kürşad Zorlu iyi parti basın açıklaması basın toplantısı
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