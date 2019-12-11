Babacan’ın partisinin kuruluş tarihi de belli oldu

AKP’den istifa eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın çalışmalarını sürdürdüğü partinin kuruluş tarihi belli oldu. Babacan’ın, parti kuruluşunun 31 Aralık ya da 5 Ocak’ta ilan edileceğini söylediği belirtildi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Babacan dün kabul ettiği bir heyete yaptığı açıklamalarda partisine ilişkin bilgiler verdi.

İddiaya göre halen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde çalışan dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu da Babacan’ın partisinde yer alacak. Bunun hangi şekilde olacağı konusunun netleşmediğini ifade eden Babacan, ‘yönetici ya da danışman’ tanımını yaptı.

Babacan ayrıca siyaset psikolojisi uzmanı Selçuk Şirin gibi alanında uzman isimlerin de partide görev alacağını belirtti.

Babacan’ın partisinin kuruluşunun 31 Aralık’ta ilan edilebileceğini ancak bu tarihin 5 Ocak’a sarkabileceğini de söylediği öğrenildi.

KÜRT SORUNU ÇALIŞTAYI

Ayrıca halen çalıştaylar yaparak parti kuruluş sürecine hazırlandıklarını ifade eden Babacan, son olarak Ankara’daki bir otelde 15 kişinin katılımı ile bir Kürt çalıştayı yaptıklarını belirtti. Çalıştayın birinci gününde mevcut sorunların, ikinci gününde de çözüm önerilerinin konuşulduğunu belirten Ali Babacan, “Biz yola hazırlıklı çıkmak istiyoruz. Mevcut muhalefet gibi kavgaya dövüşe girmek istemiyoruz. Türkiye’nin sorunları üzerinde çözüm önerilerimizi ortaya koyarak çıkmak istiyoruz. ‘Şu soruna çözüm öneriniz nedir?’ dendiğinde hazır olmak istiyoruz” dedi.

ARTIK BİZİ İKNA İÇİN BİR ŞEY YAPILAMAZ

Babacan ve Davutoğlu’nun partilerine yönelik hali hazırda AKP’de görev almayan isimlerden oluşan bir heyetin ‘ikna turları’ yapmasıyla ilgili sorulara da muhatap olan Babacan, kendisine böyle bir heyet gelmediğini belirtti. Babacan, AKP’den istifa sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat ikna edilmeye çalışıldığını belirterek, “Biz kendi yolumuza bakıyoruz. Artık bizi ikna için bir şey yapılamaz. Böyle ziyaretler dışında başka engelleme çabaları da var ama biz dikkate almıyoruz” dedi.