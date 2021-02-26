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  4. 26 Şubat 2021 17:05

Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum gününü kutladı.

Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan da, doğum gününü kutlayan Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
 

Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürpriziErdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi

 

DHA

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