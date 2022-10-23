Bahçeli: ''Türk Tabipleri Birliği kapatılmadır''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya ateş püskürdü. Bahçeli, ''Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması, başkanın da hesap vermesi haktır, hukuktur, devlet ve millet onurunun ertelenemez sorumluluğudur. Haram olsun, şart olsun, yaptıklarınız boğazınızda koca bir dert olsun.'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Manisa'da halka hitap etti.

İşte MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satırbaşları:

Hedefleri yüksek olanların küçük hesapları olamaz. Başarmaya azmetmiş olanların karşısında hiçbir şer odağı tutunamaz. Bizde milletimizi seven mangal gibi yürek vardır. Dokunsanız devrilecek çıkarcılar güruhu ne millet sevdamızı bilebilir ne de ülkeye adanmış hayatlarımızı anlayabilir.

YIKILMAMIZI GÖZLEYENLER VAR, DİKKAT EDİNİZ

Yıkılmamızı gözleyenler var, dikkat ediniz. Türkiyemiz üzerinde gözü olanlar var, tetikte durunuz. Yedi düvelin üzerine gidiyoruz, biz yürüdükçe siniyorlar. Daha huzurlu bir Türkiye'ye ulaşmak için canımızı dişimize takıyoruz. İstikbalin süper güç Türkiye'sine selamet içinde vasıl olabilmek için 2023 yılı muazzez bir fırsattır.2023 hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekilliği genel seçimlerinin yapılacağı sandık ve demokrasi yılıdır. Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'te alt edilecektir.

TÜRKİYE'DE BULAMADIKLARINI YABANCI ÜLKELERDE ARAYANLAR ÇOK İYİ BİLSİNLER Kİ BİZİM ADAYIMIZ BELLİDİR

Cumhurbaşkanı adayı bulabilmek için icazet yarışına girenler gelsinler Manisa'ya baksınlar. Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar, ekmeğini yediği vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımızdır da sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz de sayın Erdoğan'ın da açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilmesidir.

KİMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI YAPACAKLARI BELİRSİZDİR

2023 seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecektir. Ya geleceğimiz heba ve heder olacaktır ya da bütün oyunlar bozulacaktır.Artık başka çare, başka seçenek kalmamıştır. Bu ittifakın ne makul hedefinden ne de akla yatkın bir projesinden bahsetmek mümkün değildir. Tek bildikleri aldatmadır, yalandır. Kimi cumhurbaşkanı adayı yapacakları belirsizdir. Medya bu dipsiz ve sonsuz tartışmaya planlı bir oyun çerçevesinde ortam açıyor. Üstelik başarısız, kifayetsiz isimlerle sayın Erdoğan kıyaslanıyor, onunla bir tutuluyor. Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala adayım diyemiyor. Henüz dış güçlerden bir aday ismi söyleyemiyorlar.

ADETA OKYANUS ÖTESİNDE NÖBETE GİDİYORLAR

Zillet partilerinin peş peşe ABD'nin yolunu aşındırmaları boşuna değildir. Birisi geliyor, birisi gidiyor. Adeta okyanus ötesinde nöbete gidiyorlar. ABD'ye koşan İP heyetinden birisi 'Biz ABD'de hamburger yemeye gelmedik' diyerek Kılıçdaroğlu'nu boşa düşürüyor. Bizi ilgilendiren nasıl yemlendikleri, nerede düşüp kalktıkları değil hangi gizli pazarlıklara alet olduklarıdır.

TÜRKİYE'DE İKTİDARIN YOLU YABANCI BAŞKENTLERDEN GEÇEMEZ

Gayri milli uçurumların dibine yuvarlanıyorlar. Milli iradenin üzerinde sisli bir iradenin hayalini kuruyorlar.Terör örgütlerini aklıyorlar, zulmü alkışlıyorlar. Emperyalizmin hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının olması utanç anıtı gibi başımızdadır. Zillet ittifakı, Türkiye'nin ayağına vurulmak istenen küflü prangadır.Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu yoktur, sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NİN BİRİNCİ DÖNEMİ GIPTA EDİLECEK KADAR BAŞARILIDIR

İngiltere'den Hollanda'ya, Bulgaristan'dan Çekya'ya parlamenter sistem kaynaklı kizler yaşanmıştır. İngiltere'de neredeyse haftada bir başbakan değişmektedir.Türkiye'de ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi istikrar kurumsallaşmıştır. Koalisyonlar devri kapanmıştır. Fakat zillet ittifakı bu solmuş sayfayı yeniden açmanın derdindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci dönemi gıpta edilecek kadar başarılıdır.Bu başarı sekteye uğramamalıdır. Yeni başarılarla eklemlenmeli, parlak bir geleceği ihya etmelidir. 2023 yılı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine girilmiş olacaktır, Türkiye'nin gücüne güç katılacaktır. Parlamenter sistem, günahıyla sevabıyla Türkiye şartlarında miadını doldurmuş, bakım, tamir ve onarım imkanı kalmamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türk milleti kurmuş ve kabul etmiştir. Geleceğe meşru bir iradeyle taşıyacak olan da Türk milletidir. Kılıçdaroğlu istikrarsız hükümet dönemlerine geri dönmek istiyor. Krizler olsun, hükümetler düşsün, koalisyon pazarlıklarında kavga gürültü olsun hesabı yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, geçti Bor'un pazarı, haydi sür eşeğini Kandil'e. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin yönetim hayatına hakimdir. Türkiye'nin istikameti doğdoğrudur.

TSK'YA İFTİRA ATILDI

Geçtiğimiz günlerde TSK'ya şerefsiz bir iftira atılmıştır. Biliyoruz ki her hain korkaktır, yalancıdır. Hain her fırsatta hainliğini gösterecektir. PKK'nın namussuz iftirasına önce CHP'li bir vekilden destek gelmiştir. Türk Tabipler Birliği Başkanı demiş ki 'Belli ki sinir sistemini tutan kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda'.. Tepkiler çoğalınca 'öyle bir şey demedim ki' diyerek çark etmiştir. Şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, dökülen şehit kanlarının vebali onların üstündedir. PKK'nın kara propagandasına destek olan vekillerin gazi Meclis'in çatısı altında olması hepimiz adına yıkımdır. Mahkemeye çıkarılması şarttır. Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması, başkanın da hesap vermesi haktır, hukuktur, devlet ve millet onurunun ertelenemez sorumluluğudur. Haram olsun, şart olsun, yaptıklarınız boğazınızda koca bir dert olsun.