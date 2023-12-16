Bahçeli yerel seçim açıklaması: ''Tarafımız belli ve değişmedi''

MHP lideri Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda "Cumhur İttifak'ı olarak büyük resme odaklanıyoruz. Cumhur İttifakı kararını vermiş ve mutabakata vararak 31 Mart için yola çıkmıştır. AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele olmayacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na katılarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Her şey önce Türkiye anlayışından sapmadan MHP'nin hedeflerini taşıyorsunuz. Teşkilatlarımız çelik gibidir. Gayri samimi, gösteriş budalası, bindiği dalı kesen, kimler varsa dikkat edilmesi ve tedbir alınması gereken onlardır.

Bir dava insanı aynı zamanda bir sevda nişanesidir. Sizler bu nişaneye her zaman layıksınız. O delikten geçen geçip gitti, geriye sizler gibi dava insanlarımız kaldı. Bir ara ışığı söndüğü sanan MHP, bugün elinde dev bir meşale ile ayaktadır. Davamız Allah'ın davasıdır. Gerçek yüzleri ortaya çıktı mı, estirdikleri fırtınada yollarını kaybettiler mi, daha neler neler olacak hep birlikte göreceğiz.

"SİYASETTE MAKSAT GÖNÜL KAZANMAKTIR"

Biz çilemiz kadar büyüdük, şehitlerimiz kadar yükseldik. Biz MHP'yiz. İnsan eksilterek siyaset yapılamaz. Siyasette maksat gönül kazanmaktır. İnsan inciterek siyasette ilerleme kaydedilemez. Sırf kaybetmemek uğruna yanlışlara göz yumamayız. Zorlu kararları yeri ve zamanı geldiğinde almak zorundayız.

Türk tarihi bizim yok sayamayacağız bir misyon tayin etmiştir. 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle yasama ve yürütme Cumhur İttifak'nın kazanımlarıyla tezahür etmiştir. Sırada 31 Mart'taki seçimler var. 31 Mart eşiği sağ salim olacak şekilde aşılacaktır. MHP 31 Mart'ı Türkiye'nin yeni yüzyılına ivme verecek bir yer olarak görüyor.

"TARAFIMIZ BELLİ VE DEĞİŞMEDİ"

Dün itibarıyla yapılan aday adaylığı başvuruları sona erdi. Kısa süre içinde adaylarımızı belirleyeceğiz. AK Parti ile müzakerelerde öncelik Türkiye yüzyılıdır. Tarafımız belli ve değişmedi. Bir güneş gibi doğan Türk devrine bizim de desteğimiz olacaktır. Zaman tünelinde her şey değişip tersle yüz olsa da Türk milleti kıyamete kadar yaşayacak. MHP üstüne düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Önce ülkem ve milletim diyorsak bunu seve seve yapmalıyız.

"NE SÖZ VERDİYSEK TUTARIZ"

Cumhur İttifak'ı olarak büyük resme odaklanıyoruz. Cumhur İttifakı kararını vermiş ve mutabakata vararak 31 Mart için yola çıkmıştır. AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele olmayacaktır. Ne söz verdiysek tutarız. Türkiye için canla başla çalışacağız.

Zehirlenmiş muhalefetin seçenek olmaktan uzaklaştığı bu dönemde Türkiye yüzyılını inşa etmeliyiz.