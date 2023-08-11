Bahçeli'den İYİ Parti'ye 3'üncü davet!

MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti’ye "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.” mesajını gönderdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı açıklama öncesinde basın yoluyla mesaj gönderen Bahçeli, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” dedi.

CNNTürk’te Hande Fırat, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in mesajını şu sözlerle aktardı:

“Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp daha sonra İYİ Parti bünyesine geçem isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkan’ımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrı iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar: Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.”

Bahçeli, 1 Ağustos 2019'da "Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" demişti.