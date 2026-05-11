  4. Bahçeli'yi eleştirmişti... MHP'li Yalçın, Bülent Arınç'ı topa tuttu!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı Öcalan'a statü önerisinde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştiren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a sert yanıt verdi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti'nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç, Ankara'da düzenlenen “Toplumsal Barış ve Siyaset İlişkisi” konferansında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmişti. Bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için statü önerisinde bulunan Bahçeli'ye KHK’lılar üzerinden gönderme yapan Arınç, "Apo'ya statü peşinde koşanlar önce iade-i itibar bekleyen vatan evlatlarını halletsin" dedi.

MHP'li Yalçın, Arınç'ı topa tuttu

Arınç'ın siyasetin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarına MHP cephesinden sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arınç'ın "kendini unutturmamak ve gündemde kalmak için çaba gösterdiğini" savunarak, "Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Kendi ayağına sıkıyor"

Arınç'ın açıklamalarını eleştiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor. Aynı zamanda da FETÖ'ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor. Arınç, KHK'lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor. Peki, kimler Bülent Arınç'ın avukatlığına soyunduğu bu KHK'lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler. Fazla söze ne hacet."

İHA

Etiketler MHP bülent arınç semih yalçın Devlet Bahçeli
