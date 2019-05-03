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  4. 03 Mayıs 2019 12:12

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
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Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor."

Enflasyon rakamları açıklandı...Enflasyon rakamları açıklandı...

 

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