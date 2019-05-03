Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor."

Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor. pic.twitter.com/TaXTu5v4fX — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Mayıs 2019

Enflasyon rakamları açıklandı...