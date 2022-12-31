Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanların görüşmede Suriye'deki durumu ele aldığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, görüşmede Suriye'deki durumu ve Lavrov'un kendisine üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapacaklarını sorduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Dışişleri Bakanları görüşmesi Ocak ayının 2. yarısında olsun dedik. Adres Moskova ya da üçüncü bir ülke olabilir" ifadelerini kullandı.

Farklı bir ülkede görüşülecek

Çavuşoğlu, Lavrov'a ''Hazırlığını iyi yapalım, ne zaman hazırsak o zaman gerçeklikleştirelim'' dediklerini aktardı. Çavuşoğlu, görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede de olabileceğini dile getirdi.

"Şimdi siyasi düzeyde görüşeceğiz"

Çavuşoğlu, ''Önce teknik, sonra askeri düzeyde toplandık, şimdi siyasi düzeyde. İleride daha üst düzeyde olur mu olmaz mı onun çalışmasını yapacağız'' ifadelerini kullandı.