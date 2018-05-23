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  4. 23 Mayıs 2018 10:20

Bakan Eroğlu, sahurda temel attı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bir kitapçıkla sahurda temel attı.

Bakan Eroğlu, sahurda temel attı
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Niğde Ömer Halisdemir Meydanı’nda sahur vakti düzenlenen toplu temel atma törenine Bakan Eroğlu’nun yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bakan Eroğlu, 2011 yılında Orman Genel Müdürlüğü’nün yapısını değiştirdiklerini belirterek, “Eskiden sadece ormanlık alanda çalışırken, ağaç dikip-keserken, yangınla mücadele ederken, şimdi artık Türkiye sathında faaliyet gösterir hale geldi. Okul bahçelerini çiçek gibi yapıyoruz. Hastane bahçeleri, mezarlıklar, yol kenarları, her tarafı ağaçlandıracağız. Belediye başkanlarına, muhtarlara ne kadar fidan istenirse verilecektir” dedi.

 

 

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