Bakan Kılıç ateş püskürdü !

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Dünyada bu kadar seçim kaybedip genel başkan koltuğunda oturan başka bir adam yok. Ama adam olan orada oturmaz zaten" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde vatandaşlara seslendi. Bakan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.



"Samsun'a değil karadan, havadan denizden sokmazlar"



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un “Denize dökeriz” sözlerine tepki gösteren Bakan Kılıç, "Çıkmış ne diyor? 16 Nisan'da evet çıkarsa, evet diyenleri İzmir'den denize dökecekmiş. 'Samsun'dan çıkarız İzmir'den evet diyenleri denize dökeriz' diyor. Bu milletin evlatları İzmir'den kendisinin geleceğini karartmaya çalışanları denize dökmüştür. Sen bu milletin evlatlarını mı denize dökeceksin. Bu adama haddini bildirmek Samsun'dan başlayarak tüm Türkiye'ye nasip olacak. Bir de 'Samsun'dan başlayacağım' diyor ya! Seni Samsun'a değil karadan, havadan denizden sokmazlar. Bu kafayla senin buraya yolun da düşmez" ifadelerini kullandı.



"Neredeydi Sayın Kılıçdaroğlu? Bakırköy Belediye Başkanının evinde"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sözlerine karşılık veren Bakan Kılıç, "Kılıçdaroğlu 'kontrollü darbe' diyor. Kendisi kontrollü ortama kaçtığı için diyor. Biz milletin içerisindeydik. Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda sizlerle beraberdik. O neredeydi? Neredeydi Sayın Kılıçdaroğlu? Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde. Oraya kaçtı. Cumhurbaşkanımız Marmaris'ten darbecilerin arasından çıkarak İstanbul'a geldi. Milletiyle beraber miydi her zaman ki gibi? Sayın Kılıçdaroğlu sen neredeydin? Eve kaçmış oturuyordun" diye konuştu.



"Bakalım o koltukta nasıl oturacaksın"



Kılıçdaroğlu'nun 7 seçim kaybettiğini belirten Bakan Kılıç, "Kılıçdaroğlu, 'Hep bana yükleniyorlar' diyor. İyi de hep sen konuşuyorsun. Her bulduğun fırsatta Cumhurbaşkanımıza ‘Diktatör’ diyeceksin sana yüklenince bozulacaksın. Yok öyle. Sen kimsin. Sen 7 seçim kaybettin hala koltuğunda oturuyorsun. 12'den fazla seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza, milletin gönlüne girmiş insana ne diyorsun? 'Diktatör'. Bu millet 6 Nisan'da cevabı bir verecek bakalım o koltukta nasıl oturacaksın. 7 seçim kaybetti, türünün tek örneği. Dünyada bu kadar seçim kaybedip genel başkan koltuğunda oturan başka bir adam yok. Ama adam olan orada oturmaz zaten. O koltuğa nasıl geldiği de ayrı bir hikaye" şeklinde konuştu.



19 Mayıs mitingine AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve partililer katıldı.