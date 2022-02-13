Bakan Nebati'nin İngiltere ziyareti için 25 milyar dolarlık iddia

İngiltere’ye giderek çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin Londra gitme nedeniyle ilgili CHP'den olay iddia: "Hazine'nin yaklaşık 25 milyar dolarlık dış finansman ihtiyacı için gitti"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunmuştu.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptıkları birebir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini belirtmişti.

Bakan Nebati'nin Londra temasları hakkında açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hazinenin 2022'de yaklaşık 25 milyar dolar dış finansmana" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Öztrak, "Apar topar Londra'ya koşmalarının ve sürekli "Londra'ya selam vermemiz lazım" demelerinin nedeni de işte bu hakikatte yatıyor" ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın açıklamaları şu şekilde: