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Bakan Soylu 14 Mayıs seçimleri için ''darbe girişimi'' dedi

Bakan Soylu 14 Mayıs seçimleri için ''darbe girişimi'' dedi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir" dedi. 

Fatih'te, İstanbul İlim ve Kültür Vakfını ziyaret eden AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuştu.

"14 MAYIS 2023, BATI'NIN SİYASİ DARBE GİRİŞİMİDİR"

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anımsatan Soylu, 14 Mayıs seçimleri için de 'siyasi darbe girişimi' ifadesini kullandı.

Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" dedi.

 

Etiketler darbe girişimi süleyman soylu içişleri bakanı
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