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  4. Trafiğe takılmak istemeyen Bakan motosiklete bindi

Bakan Soylu mitinge motosikletle gitti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'ndaki programa yetişmek için motosiklete binerek miting alanına gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’e katıldı. Burada gençler ve ziyaretçiler ile bir araya gelen Bakan Soylu alandaki stantları ziyaret etti. Bakan Soylu daha sonra Zeytinburnu’ndaki mitinge katılmak üzere yola çıktı. Trafik nedeniyle programa yetişmek isteyen Bakan Süleyman Soylu, motosiklete binerek miting alanına gitti.

Miting alanına motosiklet ile gelen Bakan Soylu’yu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Etiketler içişleri bakanı süleyman soylu motosiklet
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