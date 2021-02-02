Bakan Soylu'dan Boğaziçi açıklaması: ''Tuzağa düşmeyin''

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla, Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan protestolar yaklaşık 1 aydır devam ediyor.

Dün akşam öğrencilerin eylemine karşı yüzlerce polis Güney Kampüs'e girdi. Gösterilere katılan 159 kişi gözaltına alınırken bu sabah 98 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

BAKAN SOYLU: TUZAĞA DÜŞMEYİN



Olaylarla ilgili Twitter'dan bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, şunları yazdı:



''Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?

Elbette hayır...

Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?

Elbette hayır...

Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olmayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyşn...

Sizden beklentimiz bilimsel başarı, sizden beklentimiz okul başarısı, sizden beklentimiz büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır. ''

TWITTER, SOYLU'NUN PAYLAŞIMINA UYARI NOTU EKLEDİ

Twitter, İçişleri Bakanı Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi soruşturmasına ilişkin gözaltıları 'LGBT sapkını' ifadeleri ile duyurduğu tweetine uyarı notu ekledi.

Boğaziçi'nde gözaltına alınanlardan 98 kişi serbest