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  4. 19 Aralık 2018 13:14

Bakan Turan: ''Avrasya Tüneli'nde ücret Türk Lirası'na çevrilmemeli''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turan, Avrasya Tüneli’nin yapım, işletme ve devri işine ilişkin sözleşmelerde bedelin ya da diğer ödeme yükümlülüklerinin TL’ye çevrilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Turan: ''Avrasya Tüneli'nde ücret Türk Lirası'na çevrilmemeli''
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli’nin yapım, işletme ve devri işine ilişkin sözleşmelerde bedelin ya da diğer ödeme yükümlülüklerinin TL’ye çevrilmemesi gerektiğini söyledi.

TBMM'de CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın “Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinin dolar üzerinden TL’ye döndürülmesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışmanız var mıdır?” sorusuna Turhan,

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in ilgili maddeleri ile yasakların kapsamı, istisnalar ve TL’ye çevrimde kullanılacak yöntemler belirlenmiştir. Bu bağlamda, Avrasya Tüneli yapım, işletme ve devri işine ilişkin sözleşmelerde bedelin ya da diğer ödeme yükümlülüklerinin TL’ye çevrilmemesi gerekmektedir.”

 
 

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