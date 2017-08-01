Bakanlık'tan Forbes Dergisi'ne tepki !

Kültür ve Turizm Bakanlığından, "Türkiye'ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu" iddiasıyla Forbes dergisinde yayımlanan makaleye ilişkin, "Ülkemize yönelik spekülatif bu yayımlar ve yayınlar farklı amaçlara hizmet etmektedir. Türkiye'nin özellikle kadınlara karşı güvenli olmayan bir ülke, bir destinasyon gibi lanse edilmesi bir süredir koordineli yürütülen algı operasyonlarının başka bir zayıf halkasıdır" açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, Forbes dergisinde, "Türkiye'ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu" iddia edilen bir makaleye yer verildiği ve bu yazının Türkiye'deki çeşitli medya kuruluşlarında da yer aldığı hatırlatılarak, bu konuda hem uluslararası hem de Türk kamuoyunun bilgilendirilme gereğinin doğduğu belirtildi.

Dergide herhangi bir bilimsel araştırmaya ya da bir saha çalışmasına dayanmayan, veri doğruluğu teyit edilmemiş, Türk yetkililerin görüşünün yer almadığı, Türk turizmine yönelik gerçekle bağdaşmayan bir makale yayımlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylesi haber ve makaleler uluslararası kamuoyunu yanıltan art niyetli bir tutumdur. Ülkemize yönelik spekülatif bu yayımlar ve yayınlar farklı amaçlara hizmet etmektedir. Türkiye'nin özellikle kadınlara karşı güvenli olmayan bir ülke, bir destinasyon gibi lanse edilmesi bir süredir koordineli yürütülen algı operasyonlarının başka bir zayıf halkasıdır.

Son dönemde, sektörde küresel ve bölgesel yaşanılan bazı sıkıntılar alınan önlemlerle atlatılmaya başlanmış ve Türk turizmi son 15 yılda kazandığı ivmeyi yeniden yakalayacak noktaya gelmiştir. Bu ivmeyi durdurmaya yönelik asılsız çıkışları Bakanlığımız, iş birliği içinde çalıştığı bütün sektörel aktörlerle birlikte bertaraf edecektir."

FORBES’UN MAKALESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Forbes Dergisi, kadınlar için seyahat sırasında en tehlikeli 10 ülkeyi sıralamıştı. Listede Türkiye de bulunuyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Meksika'ya giden Amerikalı bir kadın turistin otelde öldürülmesi üzerine seyahat uyarısı yaptığı hatırlatılan makalede, 10 ülkenin tek tek neden kadınlar için tehlikeli olabileceği anlatılmıştı.

Derginin sıralamasında birinci sırada Mısır bulunurken, ikinci sırayı Fas, üçüncü sırayı ise Jamaika aldı. Türkiye ise listenin dokuzuncu sırasında bulunuyordu. Listede, Türkiye için ‘Neden bu kadar tehlikeli' sorusuna cevabı trip.com'un editörü Julia Pond vermişti:

“Geçen yıl çok sayıda siyasi istikrarsızlık yaşandı; gazeteciler ve muhalifler ortadan kayboldu” iddiasında bulunan Pond, Türkiye'ye yalnız seyahat edecek kadınlara ülkelerin seyahat uyarılarını takip etme tavsiyesinde de bulunmuştu. Makalede, Türkiye seyahatinde güvende kalmak için bazı tavsiyeler de verilmişti. “Sık sık saldırılar yaşanır. Dikkatli olun” denilen makalede, kadınlara özellikle camilerde başlarını örtmeleri hatırlatılmıştı. Makalede kadın okuyuculara hamam ziyaretlerini kadınlar gününde yapmaları, taksiye aydınlık ve kalabalık yerlerde binmeleri, küçük banknotlar kullanmaları ve ‘saldırgan' esnaf ile restoran sahiplerini görmezden gelmeleri de tavsiye edilmişti.

Çoğu Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinden oluşan listede en tehlikeli ülke olarak Mısır’ın gösterilirken Türkiye 9. sırada yer alıyor.

İŞTE KADINLAR İÇİN “EN TEHLİKELİ” 10 ÜLKE

1- Mısır

2- Fas

3- Jamaika

4- Hindistan

5- Peru

6- Bahama Adaları

7- Kolombiya

8- Ekvador

9- Türkiye

10- Guatemala