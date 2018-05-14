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  4. 14 Mayıs 2018 22:41

Bekir Bozdağ açıkladı: ''3 günlük yas ilan edildi''

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Kudüs'te yaşanan kanlı açılış için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Bekir Bozdağ açıkladı: ''3 günlük yas ilan edildi''
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama geldi. Bozdağ yaptığı açıklamada Kudüs'te yaşanan kanlı açılış sonrası Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada,  "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri  saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar  verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bugün tarihe "Kanlı Pazartesi" olarak geçecektir

Ayrıca Bozdağ, "Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü olağanüstü  toplantıya çağırma kararı almıştır" dedi.

Öte yandan Washington ve Tel Aviv elçileri Türkiye'ye çağrıldı.

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