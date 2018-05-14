Bekir Bozdağ açıkladı: ''3 günlük yas ilan edildi''

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama geldi. Bozdağ yaptığı açıklamada Kudüs'te yaşanan kanlı açılış sonrası Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bugün tarihe "Kanlı Pazartesi" olarak geçecektir

Ayrıca Bozdağ, "Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır" dedi.

Öte yandan Washington ve Tel Aviv elçileri Türkiye'ye çağrıldı.