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RESMİ AÇIKLAMA GELDİ; YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI BELLİ OLDU!
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  4. 09 Kasım 2020 22:42

''Berat Albayrak, Naci Ağbal ile yumruklaştı''

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı. Çıray, Naci Ağbal ile Berat Albayrak’ın yumruklaştığını iddia etti.

''Berat Albayrak, Naci Ağbal ile yumruklaştı''
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınarak yerine atanan Naci Ağbal ile yumruklaştığını öne sürdü.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Çıray, şu ifadeleri kullandı:

''Bu bir devlet krizidir! Emin kaynaktan.. Dün Naci Ağbal Sarayda MB rezervlerinin tükendiğini anlatır. Bunun üzerine Damat aranır, aynı soru sorulur. Damat telâşla Saraya gider; ancak Sn Erdoğan'la görüşemez. Çıkışta Ağbal'la karşılaşırlar ve tartışma yumruklaşmaya kadar gider.''

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